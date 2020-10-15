"Это официальный каминг-аут?": Киркоров с большим перцем во рту взорвал Сеть

Филипп Киркоров как Фигаро зарабатывает и тут, и там. Что делать, если времена на дворе непростые, а особенно для артистов. Некоторые даже призывают финансово помочь им. Но теперь поклонники могут выдохнуть и не волноваться за своего любимца – на хлеб в ближайшее время ему хватит. Певец снялся в рекламе болгарского перца.

Филипп Киркоров имеет свой собственный шоурум, активно развивает соцсети, снимается в клипах. Теперь же его показывают и в рекламе. Сценаристы ролика постарались на славу, и строчки из видео цитируют все кому не лень.

"Вот теперь заживу без забот, большой перец мой радует рот", – рапортует Киркоров в рекламе.

Подписчики наперебой принялись комментировать видео. Конечно, не обошлось без шуточек на тему ориентации артиста. "Я так понимаю это официальный каминг-аут?" – пишут в телеграм-каналах.

Поп-королю плевать на выпады нерадивых хейтеров. Денежка капает, а это главное. Кстати, недавно в Сеть просочилась информация о еще одной статье доходов артиста. По данным СМИ, одно выступление Филиппа Киркорова на частном мероприятии стоит около шести миллионов рублей.

В период пандемии коронавируса артисты зарабатывают как могут. Многие стали соглашаться выступать даже дистанционно за деньги, как, например, Любовь Успенская. Некоторые предлагали поздравить родных по телефону за небольшую плату. Все это на фоне информации о баснословных доходах звезд казалось фантастикой.