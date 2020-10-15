Скинь Нэстасе с поезда, а Усатого возьми

Но и лидер формирования «Наша партия» пока не понял, какую западню ему готовит Санду и вступил в игру.

Волницки считает, что Майя Санду тестирует определенные инструменты, но она слишком рано решила, что может справиться без Андрея Нэстасе. Также политолог напоминает, что Санду всегда была лицом правого фланга, а всю работу делал Андрей Нэстасе.

Волницки говорит, что лидер ПДС пытается начать сотрудничать с Ренато Усатым. Надеется, что в случае необходимости Усатый заменит Нэстасе на баррикадах. Политолог не исключает, что Усатый попал в западню, когда подписал обращение к европейским институтам относительно возможных подтасовок на выборах. Видно, что на том этапе Усатый не понимал какую роль ему готовит Майя Санду в своей политической игре.

- Думаю, не поняли своей роли и остальные трое кандидатов-подписантов, - подытожил Волницки.

Напомним, что, хотя ранее Майя Санду исключила любую возможность создания коалиции с Ренато Усатым, в начале нынешней недели лидер ПДС пригласила мэра Бельц создать единый фронт на президентских выборах.

Павел МУНТЯН