Частные клиники не готовы оказать помощь госучреждениям в борьбе с COVID-19

Частные клиники не готовы оказать всю необходимую помощь государственным медучреждениям в борьбе с COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе Союза частных медико-санитарных учреждений, подготовленном в ответ на призыв Кишиневской чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения предоставить медперсонал и оборудование для борьбы с коронавирусом, а также другую помощь для больных COVID-19.

"В период распространения вируса и среди медицинских работников мы находим невозможным направить персонал из-за того, что это не позволит обеспечить беспрерывную работу", - отмечается в сообщении для прессы. В то же время частные больницы готовы принять у себя пациентов, которые нуждаются в срочной медпомощи, не связанной с коронавирусом. А одно из таких медучреждений может выделить определенное оборудование. Получить отдельный комментарий у исполнительного директора Союза частных медико-санитарных учреждений Алёны Гроссу не удалось - она отказалась говорить на эту тему.

Заместитель мэра столицы по вопросам здравоохранения Анжела Кутасевич не ответила на наши звонки, чтобы прокомментировать решение частных медучреждений.

Союз частных медико-санитарных учреждений был создан в 2014 году. В него входят 12 клиник.

Власти столицы обратились за поддержкой к частным медучреждениям 11 октября. В решении чрезвычайной комиссии в области здравоохранения муниципия Кишинев отмечаются три пункта, выполнения которых ждут от частного медицинского сектора, сообщила Аgora.md. Комиссия просила частные медучреждения "принять участие в активном партнерстве, солидарности и полной мобилизации для управления пандемией коронавируса", оказав следующие виды поддержки:

а) передача во временное пользование в городские клинические больницы для лечения инфекции COVID-19 в соответствии с положениями законодательства, медицинского оборудования и приборов (аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы контроля жизненно важных функций, генераторы кислорода и др.);

б) частичное командирование медицинского персонала в соответствии с законодательством в городские клинические больницы для оказания медицинской помощи пациентам, госпитализированным с COVID-19;

в) включение частных больниц в схему оказания стационарной медицинской помощи пациентам из муниципия Кишинев с подтвержденным диагнозом COVID-19.