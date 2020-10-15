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Общество
Воронин возмущен тем, что его сын Олег ходил на похороны известного преступного авторитета
15.10.2020

Экс-президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин возмущен тем, что его сын Олег ходил на похороны известного преступного авторитета Михаила Айзина. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в среду вечером в эфире телеканала Jurnal TV.

"Для меня это сильный удар, это позор, что мой сын там был. Я не понимаю, что он там делал. У нас будут большие разборки по этому поводу. Мы соберем всю семью и разберемся, что там делал Олег Воронин. Ему 58 лет, и следовало бы ориентироваться, что можно делать и что нельзя", - заявил Воронин.

Он подчеркнул, что никто из семьи Ворониных не был знаком с Айзиным.

"В 2004 г. я сделал все для того, чтобы они уехали из страны - Китаец и его брат Мао. Они не были ворами в законе, но были преступными авторитетами. И нам тогда удалось с ними справиться. Но потом все эти авторитеты вернулись", - отметил экс-президент.

Известный в прошлом преступный авторитет Михаил Айзин по кличке "Китаец" скончался от коронавируса в возрасте 65 лет. Он был госпитализирован в начале третьей декады сентября. 


 
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