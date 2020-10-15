«Молдавская Тихановская» может преподнести сюрпризы в случае проигрыша на выборах

Мудрые люди говорят: воспринимается просто то, что испытано, проверено и понятно. Время нынче интересное. Для меня выборы парламента, пожалуй, наш единственный шанс сохранить государство и стабильность. Объединить страну.

Не надо быть проницательным предсказателем, чтобы признать: на кону судьба государства, и выбирает наш разумный избиратель, который должен отличить зерно от плевел. Трезво оценить новую либеральную маску тех, кто ради поста президента готов продать родину.

Кандидаты-либералы, уже побывавшие у власти нынче в агонии: заранее отрицают результаты выборов в случае проигрыша, угрожают майданом. Но я в любом случае уверен, что выборы будут активизировать людей, не безразличных к судьбе родины. Ведь она у нас одна. Родина без них сможет прожить, а вот с ними – беда. Все может случиться так, как говорил древний поэт Вергилий: «На землю упали зло и беда, косою звеня».

Унылый ландшафт либеральной политики, кандидаты-либералы нагнетают тоску. Читал я их программы, и меня гложет вопрос: разве можно таким доверить самый высокий пост в государстве? Почему они считаю, что с ними у власти жить в Молдове будет лучше?

Кто же придет к власти? Страсти кипят просто латиноамериканские. Люди уже начали гадать: будет ли у нас повторение сценария 7 апреля 2009 года? Ведется игра между двумя политическими полюсами: левыми и либералами западной закваски – Игорем Додоном и Майей Санду. Борьба между ними усиливается, и она интересна не как факт политики, а как факт качества президентской власти.

Позволю себе высказать такое мнение: никакого конформизма, консенсуса по проблеме нашей государственности, идентичности - не будет. У Додона есть преимущество перед избирателями: он настоящий патриот, а на Санду лежит тяжелый шлейф из недавнего прошлого ее правления у власти во времена Плахотнюка, ее «достижений» в сфере образования, здравоохранения, «заслуг» в краже миллиарда и концессии аэропорта. Во всяком случае, она хочет довести Молдову до состояния - ни мира, ни стабильности. Более того, ее радикальный предвыборный манифест – это план действий по разрушению государства, вхождения в НАТО и объединению с Румынией.

«Молдавская Тихановская» может преподнести сюрпризы в случае проигрыша на выборах. Наверняка уже готовятся знамена, рисуются плакаты и фото фальсификации. Пока она не сказала ни слова о своей личной ответственности за сохранение спокойствия после выборов.

Несколько соображений о начале выборной кампании. Как-то вяло и бесцветно она началась. Обобщая внешний ее антураж, можно сказать, что политтехнологи и пиарщики уделяют больше внимания внешней мишуре, не жалея на это средств. В этом особо отличаются пиарщики партии Шора. Повсеместно появились панно с Виолетой Иванов. Молодцы художники, хорошо подретушировали ее образ, омолодив лет на 30, а вот слоганы - совсем старые, взятые из старых подшивок «Правды», когда обещали, что лучше будем жить при коммунизме, то бишь, при руководящей роли КПСС, а теперь - партии Шора. Свое истинное лицо клоуна раскрыл Дорин Киртоакэ при попытке убрать пограничный столб на границе Молдовы с Румынией. Преимущества Ренато Усатого и Андеря Нэстасе – актерские способности, умение сделать из агитации за себя спектакль. Немало дребедени валят на наши головы их видеоролики – неудачные по смыслу, а качество на уровне сельского клуба.

И, наконец, по обещаниям и популизму первенство за Майей Санду. Она решила завалить всех своими нереальными обещаниями повысить пенсии, зарплаты, социальные пособия. Откуда деньги? Из фонда Сороса? Покамест они идут на содержание ПАС и ее идеологических штыков.

Иными словами, налицо тот факт, что либеральная элита переживает интеллектуальный регресс. При отсутствии своих новых идей прибегают к идеям западных суфлеров: сближение с ЕС, НАТО, объединение с Румынией, русофобство. И это грустно и обидно за наших либералов. Так что Молдове можно спокойно, в согласии жить без них.

А 1 ноября будьте бдительны. Давайте голосовать за Игоря Додона и не поддаваться на провокации.

Евгений СОБОР