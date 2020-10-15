Санду не исключает наличие договоренностей между Додоном, Плахотнюком и Шором

Бывший премьер-министр Майя Санду допускает, что на данный момент между Игорем Додоном, Владом Плахотнюком и Иланом Шором могут быть определенные договоренности, чтобы действующий глава государства мог получить еще один мандат.

Более того, по мнению политика, кандидат Додон “находится в таком отчаянии, что готов вернуться к Плахотнюку”, пишет ziarulnational.md

«Я думаю, что такие договоренности могут существовать, потому что Игорь Додон в отчаянии, он понимает, что на свободных и справедливых выборах ему не выиграть второй срок. У него есть опросы, но они ежедневно публикуют сфальсифицированные результаты. Они звонят людям домой. Звонили мне на стационарный телефон.

С каких это пор "Молдтелеком" предоставляет мои личные и данные других граждан избирательному штабу социалистов? Мне позвонили, чтобы спросить, за кого я буду голосовать, и чтобы сказать, что Игорь Додон все равно выиграет. Это форма манипуляции. Но для себя они проводят истинные опросы. Додон видит эти результаты», - сказала Майя Санду в интервью Europa Liberă.

По мнению Майи Санду, Игорь Додон понимает, что он проигрывает электоральную борьбу, и поэтому старается наладить отношения с Плахотнюком: «Разве в прошлый раз такого соглашения не было? Как Плахотнюк ему помог в прошлый раз? Очень просто, он помог ему многочисленными способами. Теперь Додон настолько отчаялся, что готов вернуться к Плахотнюку, чтобы сохранить свое кресло. Как общество отреагирует на эти договоренности? Эти договоренности, конечно, не обнародуются. Они совершаются за закрытыми дверями, а люди узнают о них позже, или не узнают никогда. От отчаяния Игорь Додон готов пойти на сделку с кем угодно, лишь бы сохранить свой пост», - сказала Санду.

«И на севере, и на юге, и в населенных пунктах, которые когда-то были сторонниками левых партий, социалистов, люди поняли, что Игорь Додон лжет и что он коррумпирован. Это выражение «президент-кулек» мы слышим повсюду. Однако Игорь Додон пытается запугать людей и заставить их проголосовать за него, даже если они знают, что он лжец и коррупционер.

Сейчас они пытаются придумать обо мне всевозможные фейки. Уже появляются новые страшилки, что я закрою церкви и много другой лжи. Он хочет напугать людей, даже если они знают, что он брал деньги у Плахотнюка, что он был и является частью этой мафиозной системы», - заключила лидер ПДС.