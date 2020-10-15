Коронавирус в Молдове, данные на 15 октября 2020: + 652 новых случая

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдове.

За минувшие сутки были зарегистрированы 652 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 65 076.

"Сегодня были обработаны 2779 тестов, из которых 2477 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 652 результата оказались положительными", - отметил государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.

Из общего числа случаев 1 является ввезенным (Украина).

Также сообщается о смерти еще 16 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в нашей стране возросло до 1530 человек.

Вчера из медицинских учреждений страны были выписаны еще 465 пациентов, выздоровевший от коронавируса. Таким образом, согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 46 010 человек.

Напомним, вчера, 14 октября, в Молдове был зафикфсирован антирекорд по выявленным за сутки новым случаям заражения коронавирусом - 1149.