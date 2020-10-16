Политического старичка потянуло на «Новичок».

Дорин Киртоакэ решил, что, хоть он и дойдет с русским языком на устах аж до Владивостока, но, тем менее, Россию, идя по маршрутам ссыльных, он, видимо, намерен ругать, критиковать и другими путями всячески демонстрировать свою политическую недальновидность, к коей мы уже давно привыкли.

Киртоакэ провел брифинг, посвященный недавним высказываниям министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства комментировал, в том числе, и проблемы Приднестровья.

Киртоакэ намеренно исказил слова российского министра, заявившего, что «США хотят создать из Молдовы нарыв на постсоветском пространстве». По словам Киртоакэ, именно Лавров, а не США напрямую назвал Молдову нарывом. Так и работает западная пропаганда на наших землях – полностью искажает факты не только настоящего, но и прошлого.

Кроме этого заведомо провальный кандидат в президенты Молдовы заявил, что «гной в Бессарабию пришел на танках в 1940 году, а сейчас желательно разбавить ядом «Новичок» и фальсификацией выборов, вещи, которые нам не нужны и не приемлемы», пишет портал cenzura.md.

Экс-примар Кишинева назвал высказывания Лаврова вмешательством во внутренние дела Молдовы. Мы знаем, что Киртоакэ грезит о другом вмешательстве, но не хотим многократно повторяться. Ключевое слово здесь – «горшочек с землей».

Киртоакэ назвал «фатальной ошибкой» коалицию, заключенную между блоком ACUM и Партией социалистов в июне 2019 года. Видимо, Дорин Иванович жаждал того, что на троне задержится Владимир Георгиевич, при котором красть последнее из примэрии и кормить своих либеральных стервятников-подрядчиков-строителей, продавать муниципальную территорию за копейки и греть руки на маниловщине с парковками ему было вольготно, так как Плахотнюк давал на это индульгенцию.