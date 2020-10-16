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Экономика
Убедившись, что есть дорога и вода, итальянский предприниматель решил перевести часть бизнеса из Румынии в Молдову
16.10.2020

Инвестиции правительства в инфраструктуру привлекают иностранных предпринимателей: бизнесмен построил в Хынчештском районе обувную фабрику.

Инвестиции правительства в инфраструктуру привлекают иностранных предпринимателей. Таков пример Саверио Себастианелли, итальянца, который построил в с. Обилень Хынчештского района обувную фабрику.

Теперь он, видя как развивается дорожная инфраструктура и система водоснабжения, готовится удвоить количество работников с 400 до 800.

- Видя, что есть дорога и вода, итальянский предприниматель решил перевести часть бизнеса из Румынии. Это подтверждает то, что мы говорили: хотим инвесторов – нужно строить дороги и системы водоснабжения, иначе у нас нет никаких шансов, – заявил премьер Ион Кику во время рабочего визита на стройку.

Отремонтированная дорога протяженностью в 1,2 км связывает село с трассой Кишинев-Леушены. В тоже время до конца года первые потребители Хынчешского района будут подключены к системе водоснабжения. Всего в этом проекте участвуют 12 сел.


 
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