Почему Майя Санду боится идти на дебаты с кандидатами в президенты Молдовы Усатым и Нэстасе

Похоже, Майе Григорьевне предпочтительнее молчать и щеки надувать перед "хорошими" людьми из массовки на встречах по районам. С мест сообщают, что Майя Санду не пришла в четверг вечером на дебаты с Нэстасе.

Учитывая, что Андрей Андреевич в последние дни выкатил Григорьевне кучу претензий и обид, холиварчик ожидался знатный.

Но - нет.

Учитывая, что днями раньше Санду таким же макаром прокатила Усатого, происходящее навевает нехорошие мысли.

Кажется, Григорьевна тупо боится идти туда, где ей могут создать совсем не тепличные условия (ну, почему Морарь - не везде?).

Санду во время дебатов с Чебаном.

Вспомним хотя бы дебаты четырёхлетней давности с Ионом Чебаном.

И если Додон может разумно объяснить, почему до первого тура ему нет смысла идти на дебаты, то у Санду объяснение ровно одно: животный страх

Страх за то, что зрители подумают: а королевна-то наша "голая"!

Поэтому лучше молчать и щеки надувать перед "хорошими" людьми из массовки на встречах по районам.

Роман ВЛАДИМИРОВ