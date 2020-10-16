Почему Майя Санду боится идти на дебаты с кандидатами в президенты Молдовы Усатым и Нэстасе

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Похоже, Майе Григорьевне предпочтительнее молчать и щеки надувать перед "хорошими" людьми из массовки на встречах по районам. С мест сообщают, что Майя Санду не пришла в четверг вечером на дебаты с Нэстасе.
Учитывая, что Андрей Андреевич в последние дни выкатил Григорьевне кучу претензий и обид, холиварчик ожидался знатный.
Но - нет.
Учитывая, что днями раньше Санду таким же макаром прокатила Усатого, происходящее навевает нехорошие мысли.
Кажется, Григорьевна тупо боится идти туда, где ей могут создать совсем не тепличные условия (ну, почему Морарь - не везде?).
Санду во время дебатов с Чебаном.
Вспомним хотя бы дебаты четырёхлетней давности с Ионом Чебаном.
И если Додон может разумно объяснить, почему до первого тура ему нет смысла идти на дебаты, то у Санду объяснение ровно одно: животный страх
Страх за то, что зрители подумают: а королевна-то наша "голая"!
Поэтому лучше молчать и щеки надувать перед "хорошими" людьми из массовки на встречах по районам.
Роман ВЛАДИМИРОВ
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