Неприкрытое американское вмешательство в выборы президента Молдовы

Хоган – главный сепаратист Молдовы

13 октября т.г. посол США в Молдове Дерек Дж. Хоган ответил на вопросы главного редактора интернет-ресурса Newsmaker.md Галины Васильевой. Из содержания столь объёмного, расширенного интервью, которое американский дипломат дал накануне избрания президента Республики Молдова отчётливо просматривается неуёмное намерение Дерека Хогана повлиять на результаты выборов главы нашего государства.

Буквально в каждом ответе дипломата на согласованные с ним же (по всей вероятности) вопросы корреспондента сквозит желание посла чётко контролировать все процессы, происходящие в Молдове, как в ходе президентской кампании, так и в целом.

Ничего не должно ускользнуть от всевидящего ока «старшего брата». В случае «необходимости» Д. Хоган с готовностью оценивает действия «молдавских партнёров», при «необходимости» даёт рекомендации, а «если что», может и потребовать: «…..мол, будете себя вести «неправильно»», договоримся с МВФ, и денег Вам не видать…». Однако, наш большой американский брат скромно признался корреспонденту NМ: «Я не хочу, чтобы кто-то думал, что мы стараемся контролировать ситуацию. Это не в наших интересах!». Ну как Вам? Нам кажется, что степень лицемерия зашкаливает. Но дальше больше!

Вот он беспокоится как кандидаты в президенты соблюдают санитарные меры на встречах с избирателями, - «одобрил!», вот переживает за то, чтобы избиратель получал из медиа объективную информацию, - «связал надежды с работой «независимых» СМИ, которые нужно поддерживать!». - На ум сразу пришёл Newsmaker.md, финансируемый госдепом США.

В Молдове действует целая сеть НПО под крышей фонда Сороса, оказывающих поддержку большинству «правильных» масс-медиа прозападной направленности, диктуют стандарты журналистики, дают жёсткие рекомендации, выносят «экспертные» решения, выдают гранты, составляют рейтинги и «одёргивают» непослушных. Это «Сonsiliul de presă» (совет прессы), «Альянс прозападных НПО», учредителями которого являются «Ассоциация независимой прессы» (API), «Независимый центр журналистики», «Комитет свободной прессы», «Союз журналистов Молдовы», центр ресурсов НПО за права человека «CREDO» и институт «Viitorul». Все эти организации провозгласили себя «большим жюри», главным и единственным механизмом регулирования СМИ, а через них – общественного мнения. Оно отслеживает геополитическую ориентацию СМИ, дирижирует «противодействием российской пропаганде», борется против аудиовизуального контента на русском языке.

Члены «Альянс прозападных НПО» напрямую финансируются США. Так, «Ассоциация независимой прессы» (Asociaţia Presei Independente, API), спонсируется финансируемым США «Национальным фондом демократии» (National Endowment for Democracy). Ее исполнительный директор Петру Маковей, глава «Сonsiliul de presă», известен пещерной русофобией и жесткой критикой власти за недостаточное противодействие «российскому влиянию».

«Центр независимой журналистики» (Centrul pentru Jurnalism Independent), занимающийся идеологической обработкой молодых журналистов, финансируется фондом Сороса. Напрямую получают дотации от финансируемого США «Национального фонда демократии» (National Endowment for Democrac) портал. Видимо об этих «независимых» СМИ и говорил Д. Хоган, умалчивая об их финансировании американцами. Умолчал он и о том, что к услугам протеже Запада Майи Санду предоставлено огромное число НПО в области СМИ, манипулирующих большим количеством изданий и целой армией журналистов.

Целый блок вопросов в интервью касается отношения американского дипломата к участию в предстоящих выборах президента Молдовы в ноябре т.г. жителей Приднестровья.

Из них не менее 200 тысяч имеют молдавские паспорта и неотъемлемое право участвовать в выборе главы республики.

Тирасполь занял нейтральную позицию в отличии посла США в Молдове. Д. Хоган явно не хочет, чтобы приднестровцы участвовали в выборе главы Молдовы.

Причём отвечая на подобные вопросы, дипломат привёл абсолютно несостоятельные доводы, пытаясь пустить нам пыль в глаза! В частности, вспоминая парламентские выборы 2019 года, Д. Хоган отметил организованные тогда различные фальсификации. При этом американский посол намеренно умолчал о нарушениях, которые были сфабрикованы бывшим лидером Демпартии, беглым криминальным олигархом Владимиром Плахотнюком (подвозы избирателей на участки, вбросы бюллетеней и др.), с которым Д. Хоган водил в то время крепкую дружбу.

Также следует отметить и то, что тогда глава американского посольства в Молдове прикрывал своего лепшего друга Плахотнюка, не заявив о нарушениях беглого олигарха ни слова. А когда для «Плахиша» совсем запахло жаренным, Д. Хоган отправил друга на «каникулы» в Майами.

Примечательно и то, что ответы посла на вопросы Г. Васильевой в отношении Плахотнюка носили абсолютно нейтральный характер. Было очевидно, что Д. Хоган не хотел «обидеть и задеть старого друга». Комментируя многочисленные заявления о невозможности для Плахотнюка вернуться в Америку, сделанные ранее официальными лицами США, Д. Хоган сообщил, что олигарх всё-таки имеет гипотетический шанс найти пристанище в Соединённых Штатах.

На вопрос, закрыт ли для него навсегда въезд в США, он ответил: «Да. Есть процедуры, можно обратиться в соответствующие органы для того, чтобы получить разрешение. В принципе США закрыты для Плахотнюка». То есть в принципе дверь закрыта, но если очень захотеть, то можно договориться? Это явное послание для Плахотнюка, укравшего у нас с вами миллиард долларов. Какое двуличие, господин посол!

Возвращаясь к мнению Д. Хогана об участии жителей Приднестровья в предстоящих выборах, немаловажно отметить, что в ответе на вопрос дипломат заранее выразил уверенность в манипуляциях и злоупотреблении административными ресурсами с голосами приднестровцев. Американец заявил об этом как о свершившемся. Очевидно, что его не устраивает сам факт голосования приднестровцев. Для Д. Хогана они уже не молдаване! Похоже американец стал главным сепаратистом в Молдове.

В Тирасполе аплодируют! Браво, Дерек! Так или иначе посол США выступил против участия приднестровцев в выборах главы Молдовы.

Особенно интересно в интервью Д. Хоган представил ситуацию с выдворением турецких учителей из Молдовы. Плахотнюк высылал турок при молчаливом согласии американского посла, который тогда и вида не подал, что взволнован нарушениями прав человека. Но, сейчас оказалось, что: «…..соблюдение прав человека – приоритет для США и Республики Молдова».

Теперь о правах человека вспомнили. Потому что США – они настоящие партнёры, которые всегда рядом, те, кто: «…всегда были здесь…», «….когда были очень сложные моменты….», «…..во время кражи миллиарда, например….». То есть когда крали миллиард, они были здесь, с нами рядом! Видимо помогали Плахотнюку красть миллиард, «стояли на шухере».

Более того, интервью завершается многозначительной фразой: «…я хочу подчеркнуть свою заинтересованность в продолжении этого партнёрства…»? Продолжать стоять рядом, когда у нас будут красть следующий миллиард?

Ну и вишенкой на «шоколадном торте» явилось саморазоблачение дорогого большого брата. Д. Хоган рассказал, как он вмешивается во внутренние дела иностранного государства: «…если закон не полностью соответствует Конституции, то правительство должно его доработать. И это делается. По этому вопросу я (Д. Хоган) поддерживаю тесный контакт с министрами, в том числе министром Нагачевским. Мы видим, что они стараются!». – Одобрение со стороны большого брата молдавским министрам! Но: «….конечно, хотелось бы, чтобы этот процесс шёл намного быстрее!».

Видите – теперь уже не очень хорошо! – Большой брат уже расстроен! Быстрее надо шевелиться, господа министры! И тут же большой брат даёт Вам ещё один шанс исправиться: Д. Хоган надеется, что сразу после президентских выборов «….правительство вернётся к этому вопросу и учтёт все многолетние рекомендации!!!».

Резюмируя всё вышесказанное стоит констатировать - мы озвучили лишь то, что не вооружённым глазом было видно и читалось в словах посла США в Молдове Д. Хогана – его экспансионистские имперские замашки, желание всегда быть «здесь», влиять на ситуацию и контролировать происходящее. «Всегда»!!!

Ион СТОЙКА