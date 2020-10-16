Черарь: ромы покидают Молдову, для этого есть много причин

Барон всех ромов Молдовы, кавалер «Ордена Почета» Артур Черарь назвал основные проблемы, с которыми сталкиваются представители этого народа, заставляющие многих уезжать за рубеж.

На данный момент из Молдовы уехали порядка 90 процентов ромов, которые проживали здесь до 1991 года, а причины принятия ими такого решения — прозаичны: невозможность трудоустроиться, получить образование и качественные медицинские услуги. Об этом Артур Черарь заявил в эфире студии Sputnik Молдова.

«Сейчас ромам очень трудно, если ранее были семьи, которых имели по 8−9 детей, сейчас появляется на свет 2−3 ребенка. Еще остались зажиточные цыганскипе семьи, чтящие эти традиции, но их не так много», — сказал Черарь.

Противоположных примеров — гораздо больше. Собеседник привел в подтверждение случай, когда оказалось необходимо приобрести партию канцелярских товаров для одной из школ города Сорока, чтобы их распределили между нуждающимися учениками. По его словам, все дети, кому была необходима помощь, не только ромы, получили тетради, дневники, наборы карандашей и фломастеров, другие необходимые предметы школьного реквизита.

Черарь подчеркнул необходимость большего сплочения молдавского общества, вне зависимости от этносов, населяющих страну.

«Сегодня молдаване не заботятся о молдаванах, украинцы об украинцах, русские о русских, не говоря о цыганах. Нам нужно укреплять братскую солидарность. Сейчас ни в Сороках, ни в Атаках уже не видно тех свадеб и крестин, когда гуляла вся улица, ставили огромные палатки и шатры. Порядка 90 процентов ромов уехали, ситуация — очень сложная», — добавил собеседник.

По мнению Чераря нужно разработать социальную программу, которая бы помогала ромам Республики Молдова не покидать родину. Здесь речь идет и о большей интеграции в сферу образования, и о беспрепятственном доступе к медицинским услугам. Также, как уточнил лидер общины ромов, крайне важно популяризировать цыганскую культуру, а мечтой Чераря остается создание в Кишиневе полноценного театра, в котором бы каждый желающий мог услышать цыганскую музыку, увидел неповторимые элементы цыганских танцев.