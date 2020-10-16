16 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Социальная помощь доходить не до всех пожилых жителей Молдовы: Что необходимо предпринять
16.10.2020

Старики, не находящиеся в поле зрения социальной помощи или не получающие социальные услуги, могут потребовать от социального работника доставки товаров первой необходимости на дому.

Не все пожилые люди являются бенефициарами социальной помощи, но в случае с бенефициарами в период пандемии предпринимаются все возможные меры для обеспечения их потребностей. В то же время, на уровне каждой местной публичной администрации лица, не находящиеся в поле зрения социальной помощи или не получающие социальные услуги, могут потребовать от социального работника доставки товаров первой необходимости на дому, сообщает IPN.

Об этом заявила главный консультант Управления политик социальной помощи малообеспеченным семьям, пожилым людям и ветеранам МЗТСЗ Галина Бужор в ходе публичных дебатов, организованных HelpAge International Moldova.

По ее словам, в течение всего этого периода были предприняты меры по обеспечению социальных прав пожилых людей путем адаптации деятельности и предоставления всех социальных услуг. „Отмечается консолидация гражданского общества и развитие множества волонтерских действий. Те лица, которые обратились за информационной, психологической поддержкой в виде общения или продуктов питания, были обеспечены всем этим. Кроме того, в контексте существующей ситуации были предприняты меры по укреплению социальной защиты, системы социальной помощи”, - отметила Галина Бужор.


 
Количество просмотров:
102
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.