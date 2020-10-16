Социальная помощь доходить не до всех пожилых жителей Молдовы: Что необходимо предпринять

Старики, не находящиеся в поле зрения социальной помощи или не получающие социальные услуги, могут потребовать от социального работника доставки товаров первой необходимости на дому.

Не все пожилые люди являются бенефициарами социальной помощи, но в случае с бенефициарами в период пандемии предпринимаются все возможные меры для обеспечения их потребностей. В то же время, на уровне каждой местной публичной администрации лица, не находящиеся в поле зрения социальной помощи или не получающие социальные услуги, могут потребовать от социального работника доставки товаров первой необходимости на дому, сообщает IPN.

Об этом заявила главный консультант Управления политик социальной помощи малообеспеченным семьям, пожилым людям и ветеранам МЗТСЗ Галина Бужор в ходе публичных дебатов, организованных HelpAge International Moldova.

По ее словам, в течение всего этого периода были предприняты меры по обеспечению социальных прав пожилых людей путем адаптации деятельности и предоставления всех социальных услуг. „Отмечается консолидация гражданского общества и развитие множества волонтерских действий. Те лица, которые обратились за информационной, психологической поддержкой в виде общения или продуктов питания, были обеспечены всем этим. Кроме того, в контексте существующей ситуации были предприняты меры по укреплению социальной защиты, системы социальной помощи”, - отметила Галина Бужор.