Эвакуация автомобилей в Кишиневе идет полным ходом

С 28 сентября полиция начала не только штрафовать за неправильную парковку, но и с помощью частной компании MagdaTur эвакуировать автомобили нарушителей на штрафплощадку, расположенную в пригороде столицы - Трушенах.

Механизм эвакуации был прописан еще в принятом в 2018 году положении «О порядке задержания, транспортировки, хранения и возврата транспортных средств в процессе констатации правонарушений».

Согласно правительственному положению об эвакуации автотранспорта, первоначально предполагалось, что эвакуировать автомобили за неправильную парковку и прочие нарушения будет госпредприятие «Охранная служба МВД». Но, оказалось, что у этого предприятия нет возможностей этим заниматься. Поэтому было решено с помощью тендера выбрать частную компанию для оказания услуг по эвакуации, транспортировке и т.д.. Эта фирма, выигравшая тендер, подписала контракт с ГИП 17 августа, а уже в сентябре-октябре эвакуация стала набирать силу.

Сама идея, по мнению многих кишиневцев, хороша и своевременна – освободились тротуары для пешеходов и колясочников, уменьшилась аварийность на дорогах, где плотными рядами стояли припаркованные десятки автомашин. Но действия оказались не синхронизированными с местной властью, решения которой из-за прорех в бюджете и нерасторопности чиновников отстают от решения правительства.

Судите сами: политика реализуется в условиях отсутствия обещанных горожанам примэрией многоуровневых и временных парковок. В результате человек поставлен в совершенно тупиковую ситуацию и не знает, как действовать.Он и рад бы забрать машину со стоянки, но не может. Автомобили увозят, как правило, поздно вечером, а забрать их со штрафплощадки можно только с восьми утра, когда человек должен быть уже на работе.

Тарифы для легковых автомобилей за эвакуацию начинаются с 790 лей, а час парковки на штрафстоянке стоит 12 лей. Но потрясает распорядок дня штрафстоянки, которая по вечерам работает только до 17.00 часов, а в субботу и воскресенье – у нее выходной. Но оплата почасовая!

В результате неплохая идея сработала с точностью до наоборот. И теперь генпримар Кишинева Ион Чебан вынужден в спешном порядке решать вопрос парковок. На оперативном совещании в понедельник он потребовал от своего заместителя Виктора Киронды срочно перекинуть с улицы Албишоара, где идет ремонт дороги, бригаду рабочих, которые могли бы заняться разметкой разграничительных линий для парковок на улицах в центре города, поскольку рук не хватает.

Хочется верить, за пару недель с этой своей задачей справятся. По словам мэра, уже решен вопрос с участками для трех постоянных парковок в центре города.

Что касается информационной кампании, она идет вдогонку за работой тружеников частной компании MagdaTur. «Колесных» жителей Кишинева через масс-медиа информируют о том, что на штрафстоянку их автомобили могут быть отправлены в следующих случаях: машина неправильно припаркована; расположение автомобиля представляет опасность для общества или мешает общественным работам; у водителя за нарушения отобрали права, и он не может продолжить движение, или необходимо установить собственника автомобиля, на котором было совершено правонарушение.

При этом из «штрафных» денег, заплаченных водителем-нарушителем за эвакуацию и оплату стоянки вышеупомянутой фирме, в бюджет государства ничего не капает. Насколько же такая сделка выгодна налогоплателщику?

Мария БУИНЧУК