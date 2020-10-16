Приднестровье хочет новой встречи в формате «5+2»

Тирасполь выступает за проведение нового заседания формата "5+2".

Причем, власти Приднестровья хотят провести эту встречу без предварительных условий. Так заявил глава внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталий Игнатьев на встрече с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом, которая состоялась во время визита европейского дипломата в Левобережье.

– Подтверждаю нашу нацеленность на проведение заседания в формате "5+2" и решение проблем, связанных с пакетом "Берлин+", – подчеркнул Игнатьев.

Он считает, что актуальная ситуация в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем оставляет желать лучшего. Игнатьев отметил также, что приднестровская сторона видит усилия ОБСЕ, предпринимаемые для того, чтобы диалог продолжался.

– Со своей стороны мы также открыты к взаимодействию со всеми участниками переговоров, включая молдавскую сторону, - пояснил он.

– Был отмечен также хороший прогресс в исполнении приднестровской стороной взятых на себя обязательств в рамках договоренностей о функционировании в Приднестровье учебных заведений с преподаванием на латинской графике и о землепользовании в Дубоссарском районе Приднестровья, - подчеркнули в пресс-службе МИД непризнанной ПМР.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Подготовил Михаил Генчу