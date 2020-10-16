Воронин хочет не просто выйти на протесты, а думает организовать целую революцию против власти.

Stepaniuc Victor

Экс-Президент Воронин хочет не просто выйти на протесты, а думает организовать целую революцию против власти. Заболел вирусом 7 aprilie...

А почему однако ПКРМ и Воронин не вышли на протесты против преступников, которые в 2009г. подожгли здания Парламента и Президентуры и нанесли стране урон в 500-600млн.лей?!

И почему Воронин не организовал и не участвовал в протестах, наряду с др. партиями в 2015-2019гг. против кражи 25-30 миллиардов государственных денег, против коррупционеров и узурпаторов власти плахотнюка, филата, шора?!

Почему страна не увидела протесты коммунистов против ареста режимом плахотнюка политических оппонентов, против закрытия 200 школ, 60 медицинских учреждений, разрушения Академии Наук, повышения пенсионного возраста ?!

Странно, что старый и расчетливый лидер ПКРМ, "государственник" срочно собирается в последний бой громить государственную власть.(Государственник или анархист?!). А может поступил срочный заказ от "друзей" зарубежных?!

Стыд и срам, г-н Воронин! Уходите на пенсию, не позорьте коммунистов и Ваши добрые дела 2001-2008гг.

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