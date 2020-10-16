Топ-10 лживых заявлений Санду

1. Я антикоммунист, даже если 5 лет работала в правительстве ПКРМ.

2. Я в жесткой оппозиции к правящему альянсу, даже если 4 года состояла в нем.

3. Я антиолигархический кандидат, даже если меня спонсировал Шор, поддержали на выборах Плахотнюк, Стурза, Цопа и Филат.

4. Я борюсь с Плахотнюком, даже если он голосовал за меня на должность министра, а я голосовала за его фина на должность спикера. А еще он призвал всех голосовать за меня на президентских выборах. А я помогла ему взять контроль над столицей.

5. Я очень честный кандидат, даже если голосовала за концессию аэропорта и выделение 5,4 млрд леев банкам Шора. А еще есть уголовное дело по закупкам видеокамер для бакалавра. А еще я люблю летать в Доху на самолетах Шора.

6. Мы в оппозиции к Плахотнюку, даже если имеем должности в его правительстве. К примеру, Алла Пысларюк, начальник управления СМИ при Минобразования. А вот ее муж – Виржил – член политбюро ПДС. А вот вы, ПСРМ, в альянсе с ним, даже если этих должностей не имеете.

7. Я считаю, что Генпрокуратура подконтрольна Демпартии. Поэтому я обратилась в Генпрокуратуру Демпартии, требуя посадить оппонента Демпартии – Игоря Додона.

8. Я борюсь за досрочные выборы. Поэтому поддержала бойкот мэра столицы, чтобы избежать их.

9. Я против явления «захваченного государства». Ведь страну контролирует Плахотнюк! Поэтому я вместе с Плахотнюком объявила бойкот референдуму по отставке мэра столицы. Это помешало Додону взять город под свой контроль. Теперь город будет под контролем Плахотнюка, с которым я якобы борюсь.

10. Я категорически против смешанной системы выборов, даже если американский опрос IRI показал, что 51% населения – за нее. Поэтому я публично заявила, что буду участвовать в парламентских выборах 2018 года на основе смешанной системы.

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