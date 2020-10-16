В августе 2020 года Молдова экспортировала товары на сумму $165,6 млн

Это на 20,8% меньше, чем в июле 2020 года и на 19,6% - по сравнению с августом 2019 года. В январе-августе 2020 года экспорт товаров составил $1,5 млрд, что на 13,6% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Экспорт отечественных товаров составил $1,2 млрд (76,6% от общего объема экспорта), что на 5,8% меньше, чем в январе-августе 2019 года.

В августе 2020 года было импортировано товаров на сумму $433,8 млн, что на 12,6% меньше, чем в июле 2020 года и на 6,6% - по сравнению с августом 2019 года. В январе-августе 2020 года импорт товаров составил $3,3 млрд, что на 11,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

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