16 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В августе 2020 года Молдова экспортировала товары на сумму $165,6 млн
16.10.2020

В августе 2020 года Молдова экспортировала товары на сумму $165,6 млн

Это на 20,8% меньше, чем в июле 2020 года и на 19,6% - по сравнению с августом 2019 года. В январе-августе 2020 года экспорт товаров составил $1,5 млрд, что на 13,6% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Экспорт отечественных товаров составил $1,2 млрд (76,6% от общего объема экспорта), что на 5,8% меньше, чем в январе-августе 2019 года. 

В августе 2020 года было импортировано товаров на сумму $433,8 млн, что на 12,6% меньше, чем в июле 2020 года и на 6,6% - по сравнению с августом 2019 года. В январе-августе 2020 года импорт товаров составил $3,3 млрд, что на 11,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

@Telegram MP


 
Количество просмотров:
52
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.