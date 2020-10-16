Спустя почти три месяца Канду рассказал, что делал в Турции

Одиннадцать депутатов партии Pro Moldova ездили в Турцию в конце августа.

Там молдавские законодатели приняли участие в корпоративном мероприятии, где обсуждалась тема участия политформирования в президентской избирательной кампании, заявил лидер Pro Moldova Андриан Канду в телеэфире.

По словам Канду, которого цитирует портал zdg.md, хоть с 29 по 31 августа депутаты Pro Moldova и находились в Турции, тем не менее, он не встречался с Владом Плахотнюком, а в последний раз виделся с ним в США в сентябре 2019 года.

– Турция - единственное направление, куда молдаване могли поехать в августе. Некоторые взяли с собой сопровождающих. Поездка оплачивалась каждым лично. Летели регулярным рейсом, находились в Стамбуле. Мы все остановились в отеле, в конференц-зале которого у нас прошла встреча. Встреча длилась полдня, обсуждались плюсы и минусы участия в кампании, а также риски. Вечером мы пошли ужинать, следующий день снова провели вместе, после чего вылетели в Кишинев. Я пробыл в Турции два дня, - рассказал Канду.

В конце сентября Генеральная прокуратура опубликовала пресс-релиз о получении информации о въезде в Турцию 10 сентября Плахотнюка. Генеральный прокурор Александр Стояногло подписал 29 сентября запрос компетентным органам Турции об экстрадиции бывшего лидера ДПМ для привлечения к ответственности в Молдове. В Молдове Плахотнюк обвиняется по трем пунктам: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

Подготовил Михаил Генчу