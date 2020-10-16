Додон в эфире: материнский капитал, зарплаты, административная реформа

Президент Молдовы выдвинет ряд инициатив в случае своего переизбрания. Игорь Додон сообщил, что разработал законопроект по созданию материнского капитала – чтобы при рождении четвертого-пятого ребенка и далее государство гарантировало определенную сумму денег семье на содержание.

В эту инициативу вошло положение о том, что по достижении определенного возраста государство поможет молодому человеку или девушке деньгами.

– В очень многих странах есть такая практика. Мы обязательно выйдем с инициативой создания материнского капитала, и готовы рассмотреть и госнаграды многодетным матерям, – сказал Додон в рамках нового эфира проекта «Президент отвечает».

Также президент пообещал, что сразу после выборов выступит с отдельной инициативой о повышении зарплат техническому персоналу образовательных и медицинских учреждений.

Додон напомнил, что по его инициативе было принято решение об удвоении зарплат медицинских работников, а в будущем году он в случае переизбрания намерен увеличить и зарплаты педагогов.

Также глава государства высоко оценил усилия новой власти Кишинева.

– Давайте скажем честно: за последние 10 месяцев в Кишинёве было сделано больше, чем за последние 10-15 лет. Это хороший пример, положительный опыт по сравнению с другими городами и сёлами нашей страны. Я считаю нынешнего мэра профессионалом. Нам, кишинёвцам, вне зависимости от политических предпочтений, повезло. Конечно, проблем в Кишинёве очень много, их нужно решать. И они решаются профессиональной командой, – сказал Додон.

Он отметил, что речь идёт о транспорте, ремонте дорог и тротуаров и о многом другом.

Кроме того, президент заявил, что, хоть Молдове и нужна реформа местной публичной администрации, но районы должны быть сохранены, а у примэрий должна быть большая финансовая самостоятельность.

– Именно это станет базой данной реформы. Осуществить её предлагается до 2023 года, когда должны состояться новые местные выборы, - сказал Додон.

Подготовил Михаил Генчу