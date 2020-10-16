От коронавируса скончался Валентин Бодюл, экс-директор винкомбината «Крикова»

От коронавируса скончался Валентин Бодюл, экс-директор комбината «Крикова». Бодюл был директором комбината с 1987 по 2016 года, уйдя с должности в связи с достижением предельно допустимого возраста в 65 лет.

За заслуги в области виноделия Валентин Бодюл был награжден Орденом Республики. Валентин Бодюл был задержан 19 декабря 2017 года. Позже он был отпущен из-под ареста под судебный контроль, пишет «Комсомольская правда».

Согласно материалам уголовного дела, Бодюл вместе с другими ответственными сотрудниками комбината «Крикова», и двух компаний по предварительному сговору совершили ряд преступлений с целью присвоения имущества комбината.

Подготовил Михаил Генчу