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Семья
От коронавируса скончался Валентин Бодюл, экс-директор винкомбината «Крикова»
16.10.2020

От коронавируса скончался Валентин Бодюл, экс-директор комбината «Крикова». Бодюл был директором комбината с 1987 по 2016 года, уйдя с должности в связи с достижением предельно допустимого возраста в 65 лет.

За заслуги в области виноделия Валентин Бодюл был награжден Орденом Республики. Валентин Бодюл был задержан 19 декабря 2017 года. Позже он был отпущен из-под ареста под судебный контроль, пишет «Комсомольская правда».

Согласно материалам уголовного дела, Бодюл вместе с другими ответственными сотрудниками комбината «Крикова», и двух компаний по предварительному сговору совершили ряд преступлений с целью присвоения имущества комбината.

Подготовил Михаил Генчу


 
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