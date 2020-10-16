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Хотите потерять деньги на карте? Верьте незнакомцам в Сети и платите через «голые» платформы
16.10.2020

Все чаще жители Молдовы становятся жертвами мошенничества через банковские карты.

Сообщения об этом появляются в соцсетях. Люди публикуют скриншоты переписок с лицами, которых они идентифицировали, как мошенников, и которые просят передать данные банковских карт. Обладателей кат просят раскрыть конфиденциальную информацию, такую как: полный номер карты, состоящий из 16 цифр, коды безопасности CVV / CVC2, единичные пароли, отправленные через SMS и т. д.

Объем такого рода мошенничества по Молдове вырос во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, к счастью, размер мошенничества в последнем квартале года ниже, чем было зарегистрировано, например, в конце 2017 года, сообщает Нацбанк Молдовы. Снижение показателя обусловлено усилиями банков по укреплению мер безопасности, применяемых при осуществлении операций с платежными картами.

Риску мошенничества подвержены и те, кто использует свои карты на незащищенных платежных платформах, что может вызвать утечку информации.

Карты не следует применять на онлайн-платформах, которые не имеют дополнительные меры обеспечения безопасности платежей (3D security). Сайт защищен, если его адрес начинается с https://, что указывает на шифрование передаваемой информации, а существование мер 3D security упоминается на веб-странице платежной платформы вместе с логотипами платежных систем с картой.

В случае возникновения подозрений в несанкционированном использовании платежной карты необходимо немедленно связался с банком-эмитентом и потребовать блокировки карты. Услуги поддержки клиентов банков доступны круглосуточно и ежедневно, сообщает агентство IPN.

Подготовил Михаил Генчу


 
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