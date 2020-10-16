В Молдове будут производить жизненно важный препарат от коронавируса COVID-19

В Молдове есть производитель, который владеет производственной линией для обеспечения производства ремдесивира.

Представители Национального агентства по лекарственным средствам в настоящее время работают над проектом, который позволил бы отечественным фармацевтическим предприятиям начать производство препарата ремдесивир – лекарственного средства, применяемого в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщил генеральный директор Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк, отметив, что ведомство ведет дискуссии для получения патента на производство ремдесивира в Молдове.

- В Республике Молдова в настоящее время работают шесть производителей, обладающих сертификатом соответствия. Из этих шести производителей есть производитель, который владеет производственной линией для обеспечения производства ремдесивира. В связи с этим были начаты некоторые дискуссии с компаниями, властями ряда государств с целью выявления решений для инициирования в кратчайшие сроки производства ремдесивира у нас в стране. В связи с этим, мы прилагаем все усилия для запуска этого производства в стране, - заявил Еремей Присяжнюк в ходе передачи «Moldova in Direct» на общественном телеканале.

Что касается возможных объемов производства препарата в Молдове, то, по словам чиновника, препарат можно будет продавать и на местном рынке, и на экспорт.

- Первоначально должен быть получен этот документ. Ремдесивир – запатентованный продукт. Существует право интеллектуальной собственности на этот продукт, принадлежащий американской компании, и, согласно международному законодательству, должен быть получен этот патент на производство препарата. Для Республики Молдова это был бы огромный успех, если бы этот совместный выпуск ремдесивира был запущен в нашей стране,- подчеркнул чиновник.

На фармацевтическом рынке страны доля производителей лекарств составляет 10%. Большинство из них в настоящее время производят препараты, применяемые для борьбы с вирусом COVID-19, сообщает ipn.md.

Подготовил Михаил Генчу