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Кто там хотел в Тирасполь за коньяком: С 1 декабря Приднестровье может открыться внешнему миру
16.10.2020

Из-за практически закрытых границ между правым и левым берегом Молдовы родственники не могут повидаться друг с другом.

С 1 декабря передвижение в Зоне безопасности может быть разблокировано. Такую надежду выразил Игорь Додон.

- Надеюсь, что после 1 декабря вернемся к свободному передвижению к Зоне безопасности. У нас хороший диалог с Тираспольским лидером Владимиром Красносельским.

Мы говорили на прошлой неделе, я надеюсь, что решим проблемы в самом ближайшем будущем.

Их аргументы, связанные с пандемией, понятны, но есть много случаев, когда люди страдают, потому что родители тут, а дети-там и наоборот. Родственники не могут повидаться. Срочно надо решать, - сказал Игорь Додон во время прямой трансляции.

Роман ВЛАДИМИРОВ


 
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