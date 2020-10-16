В Кишинев прибыли пять снегоуборочных машин, подаренные мэрией Москвы. Как отметил мэр столицы Ион Чебан, который вместе с послом России в Молдове Олегом Васнецовым принимал автомобили, машины КамАЗ не новые, но полностью функциональны. Отвечая на вопрос NM, Чебан заявил, что это событие никак не повлияет на избирательную кампанию.

На вопрос журналистов, почему Москва подарила машины именно сейчас, во время предвыборной кампании, Чебан заявил, что из-за пандемии коронавируса возникли проволочки с доставкой машин в Кишинев. По словам Чебана, весной этого года Россия согласилась предоставить Кишиневу снегоуборочные машины. Но, как отметил Чебан, много времени заняло оформление документов.

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