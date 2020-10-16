Пятничная принудительная додонотерапия

Начал президент-отпускник с социалки. Размявшись на простеньком, Игорь Додон получил бытовой вопрос из Чадыр-Лунги и не преминул напомнить, что был недавно в городе и очень хорошо там поговорил с людьми. Это было ошибкой - в ходе передачи приходили и иные вопросы оттуда же и из них исходило, что Додон в принципе о проблемах города ничего не знает, то есть очень хорошая встреча была ни про что или просто актом самолюбования.

Переместился президент в Кишинев - "чёткую программу" мэра Чебана писал он, если кто в мэрии забыл. И вообще недоумевает, почему иные мэры не могли так хорошо подготовить программу, а он смог? Правда, перечисление мэрских достоинств (и недостоинств бывших) получилось таким себе - если Ион Чебан с тротуарами в центре и некоторыми дорогами смог, то с ливнёвкой не смог. Но про затопление города при новом мэре, как и при старом, президент не упомнил.

Проведение Храма города при скоплении народа (https://t.me/tokanamd/11412)Додон угрозой не считает и вообще праздник с участием отпускника хорош, безопасен и "прошел профессионально". Дескать, люди итак ходят, кучкуются, а потому какая разница, как они заболеют? А так хоть заболеют ради пиара.

Оказалось, что Молдове нужна административная реформа, "но с сохранением районов".

Неожиданно Додон признался, рассуждая о пенсионной ситуации, что "на этих выборах надо дебатировать", но пока вести монологи у главкома получается куда лучше.

Признавшись, что за четыре года "вручил много наград, но недостаточно много", президент обещал исправиться и донаградить всех ненагражденных.

Утешил молдавских студентов, не имеющих возможности вернуться к обучению в РФ, Додон словами, что за это ответственность несет не он, а Москва: "проблему наши российские партнёры еще не разблокировали". То есть это проблема России, что в Молдове много больных коронавирусом и республика значится в красных списках большинства стран.

На вопрос о невыполненных обещаниях, президент предложил еще раз обсудить выполненное, так ведь оно интереснее. По ходу состоялась лекция на тему, кто, как и когда мешал президенту и поэтому "лишь с ноября прошлого года я могу говорить о периоде, когда я выполнял предвыборную программу". Напомнив, кто тут свергал Плахотнюка и проявил при этом характер (кстати, говорят в кульке был именно характер, а вовсе не баблос), президент перешел к глобальному.

Люди, по его словам, хотят, чтобы президент отвечал за всё. Но отвечать Игорь Николаич без президентской формы правления не собирается (нашли дурачка). Поэтому неприлично спрашивать с Додона за что-либо за прошедшие четыре года и, получается, за будущие, ведь президентскую форму, по его же словам, делают не под него, а под следующего президента. То есть Молдова вполне себе рискует получить восьмилетку ни за что не отвечающего трехподбородкового начальника.

В качестве альтернативы президент предложил подумать над тем какие всё-таки ужасные депутаты от оппозиции, предлагающие "популистские проекты", хотя за ними стоят люди и "депутаты должны делать всё, чтобы добиться конкретного результата для тех, кто их выбирал". Мысль президента развилась дальше, что стране нужна политическая стабильность и, почему-то, связывает её он строго с бессменным, многолетним нахождением одного конкретного человека на высшем посту. В общем, главная угроза стабильности - это выборы.

Порадовав людей, что скоро покажут фильм про супругу президента, главком перекинулся на тему языка. Заявив, что при Майе Санду русский исключили из обязательных школьных предметов (это так и это плохо), а теперь она ищет поддержки русскоязычного избирателя, президент не пояснил, почему при его правлении язык не вернули в школы, ведь уже 11 месяцев, как в стране президентское самодержавие и взаимодействие ветвей власти. И даже начался новый учебный год.

Закончил Додон на мажорной ноте - правительство очень хорошее, работающее в очень сложных условиях, среди которых оказались выборы и хитрожопая парламентская коалиция. То есть порождения самого Додона.

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