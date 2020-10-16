Израиль выходит из карантина: что изменилось для граждан Молдовы

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Общество
Правительство Израиля заявило о принятии первого этапа выхода из герметичного карантина в стране.
Согласно принятому накануне решению израильского Кабмина, ограничения будут сняты с воскресенья, 18 октября. О том, как это будет происходить, сообщает посольство Молдовы в Израиле.
Первый этап выхода из герметичного карантина предусматривает:
- снятие запрета на передвижение граждан в радиусе 1 км от дома;
- открытие малых и средних предприятий, которые не контактируют напрямую с людьми;
- открытие детских садов;
- открытие кафе и ресторанов, которые будут работать в режиме «на вынос»;
- открытие национальных парков и пляжей;
- открытие Стены Плача и Храма Гроба Господня для молитв в малых группах;
- собрания людей на открытом воздухе должны будут ограничиваться группой 20 человек, а в помещении – 10 человек;
- возобновление в полной мере работы аэропорта Бен Гурион.
Условия въезда и выезда из Государства Израиль остаются, как до введения герметического карантина.
При выезде из Государства Израиль граждане Молдовы должны:
- заполнить, по крайней мере, за 24 часа до полета специальную форму, (предоставить персональные данные, медицинские данные, другую необходимую информацию);
- в случае отказа в посадке следует связаться с авиакомпанией;
Продолжает действовать Запрет на въезд иностранных граждан на территорию Государства Израиль.
Гражданам Молдовы, чтобы попасть в страну, необходимо получить специальное разрешение в израильском консульстве в Киеве, и для него необходим мотив. Требуется заполнить бланк прошения на въезд, распечатать полученное подтверждение и хранить его до пограничного контроля в Израиле. По прибытии в Израиль потребуется провести две недели в карантине.
Доступ в аэропорт Бен-Гурион будет разрешен только лицам, имеющим билеты на рейс и тем, кому была одобрена посадка. Всем пассажирам будет измеряться температура; лица, у которых будут выявлены симптомы COVID-19, не будут допущены в аэропорт. В аэропорту и во время полета необходимо носить маску, соблюдать дистанцию не менее двух метров и использовать средства для дезинфекции рук.
Подготовил Михаил Генчу
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