Израиль выходит из карантина: что изменилось для граждан Молдовы

Правительство Израиля заявило о принятии первого этапа выхода из герметичного карантина в стране.

Согласно принятому накануне решению израильского Кабмина, ограничения будут сняты с воскресенья, 18 октября. О том, как это будет происходить, сообщает посольство Молдовы в Израиле.

Первый этап выхода из герметичного карантина предусматривает:

- снятие запрета на передвижение граждан в радиусе 1 км от дома;

- открытие малых и средних предприятий, которые не контактируют напрямую с людьми;

- открытие детских садов;

- открытие кафе и ресторанов, которые будут работать в режиме «на вынос»;

- открытие национальных парков и пляжей;

- открытие Стены Плача и Храма Гроба Господня для молитв в малых группах;

- собрания людей на открытом воздухе должны будут ограничиваться группой 20 человек, а в помещении – 10 человек;

- возобновление в полной мере работы аэропорта Бен Гурион.

Условия въезда и выезда из Государства Израиль остаются, как до введения герметического карантина.

При выезде из Государства Израиль граждане Молдовы должны:

- заполнить, по крайней мере, за 24 часа до полета специальную форму, (предоставить персональные данные, медицинские данные, другую необходимую информацию);

- в случае отказа в посадке следует связаться с авиакомпанией;

- представить по прибытии в аэропорт Бен-Гурион билет (Boarding pass) и утвердить посадочный талон (цифровая копия и на бумаге);

Продолжает действовать Запрет на въезд иностранных граждан на территорию Государства Израиль.

Гражданам Молдовы, чтобы попасть в страну, необходимо получить специальное разрешение в израильском консульстве в Киеве, и для него необходим мотив. Требуется заполнить бланк прошения на въезд, распечатать полученное подтверждение и хранить его до пограничного контроля в Израиле. По прибытии в Израиль потребуется провести две недели в карантине.

Доступ в аэропорт Бен-Гурион будет разрешен только лицам, имеющим билеты на рейс и тем, кому была одобрена посадка. Всем пассажирам будет измеряться температура; лица, у которых будут выявлены симптомы COVID-19, не будут допущены в аэропорт. В аэропорту и во время полета необходимо носить маску, соблюдать дистанцию не менее двух метров и использовать средства для дезинфекции рук.

Подготовил Михаил Генчу