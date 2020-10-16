В Молдове выявлено 784 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 16 октября, за последние 24 часа подтвердились 784 новых случая заражения COVID-19, в том числе 82 – в Приднестровье. Было обработано 3446 тестов: 3068 первичных и 378 повторных. Общее число инфицированных достигло 65 860 человек, активных – 17 768 случаев.

Семь случаев коронавируса были импортированы – два из Италии и по одному из России, Украины, Великобритании, Германии и Швеции. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 309 новых заболевших.

Из числа инфицированных за последние сутки 52 – медработники: 10 врачей, 28 медсестер и 14 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 864 пациента (в том числе 36 – на искусственной вентиляции легких). Состояние 1541 человека медики оценивают как средней тяжести.

Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 533 ранее инфицированных пациента. Всего на данный момент выздоровели 46 543 человека. Жертвами COVID-19 стали 1549 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу