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Общество
В столице начинается кампания по высадке деревьев
17.10.2020

Кишинев снова будет зеленым. Около ста тысяч деревьев будут высажены в парках и зеленых зонах Кишинева уже до конца этого года, объявила примэрия. Это означает, что Кишинев становится зеленее - как и предвещал генпримар Ион Чебан, который одновременно призвал граждан присоединяться к действиям по облагораживанию нашей общей родины. Начинается процесс уже сегодня, 17 октября.

В субботу акцент будет сделан на лесной зоне вдоль улицы Каля Орхеюлуй - в этой акции будут участвовать практически все сотрудники примэрии, сообщает новостное агентство Молдпрес. Все желающие помочь в работах могут рассчитывать на казенный инвентарь - его предоставят местные власти.

Автор: Михаил Генчу


 
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