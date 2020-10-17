Обновились условия въезда в иностранные государства для граждан Молдовы

Большинство стран предупреждают своих граждан о нашей тяжелой эпидемиологической ситуации. Большинство стран оценивают текущую эпидемиологическую обстановку в Молдове, как представляющую “высокий риск заражения”. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), обновило документ, где подробно описаны возможности для передвижения наших граждан за рубежом и принятые в рамках борьбы с пандемией Covid-19 временные ограничения.

Румыния

Въезд на территорию Румынии гражданам Республики Молдова запрещён. Исключение составляют члены семей румынских граждан, члены семей граждан других государств-членов Европейского союза или Европейского экономического пространства, а также Швейцарской Конфедерации, проживающие в Румынии; лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство; а также другим категориям лиц.

Исключение сделают и для тех, кто прибыл в Румынию даже из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но на непродолжительный визит. Речь идет о сроке не более 72 часов (трех суток), при обязательном предоставлении на границе актуального отрицательного теста на Covid-19 (сделанного не позднее, чем за 48 часов до въезда).

Украина

Въезд и пребывание на Украине разрешен гражданам Республики Молдова только в случае предъявления медицинского страхового полиса и подтверждением места для размещения на 14-и дневную самоизоляцию. Жить можно у родственников, друзей или арендовать жилплощадь. Также есть возможность пройти обсервацию в специально выделенных помещениях.

На транзит через территорию страны выделяется не более 2-х дней.

На время карантина, приезжающих обязывают устанавливать на смартфоны специальное приложение отслеживающие местоположение. Обсервации можно избежать предоставив актуальный отрицательный тест на Covid-19, сделанный не более чем за 48 часов до въезда в страну.

Карантинные меры не распространяются на отдельные категории профессий: международных грузовых и пассажирских перевозчиков, пилотов и т.д.

Россия

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации въезд иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию России запрещен. Однако, есть множество исключений:

- сотрудники дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в России, и члены их семей;

- сотрудники международных организаций в России и члены их семей;

- водители международных транспортных рейсов;

- члены экипажей воздушного, морского и речного транспорта, международных железных дорог;

- члены официальных делегаций, обладатели служебных и обычных виз, выданных в связи со смертью близких родственников, проживавших на территории России;

- лица, у которых муж, жена, родители, дети, усыновители, усыновленные являются гражданами Российской Федерации;

- лица и члены их семей, которые имеют подтверждающие документы программы “Переселение”;

- лица, выполняющие монтажные работы на техническом оборудовании иностранного происхождения, кроме российского;

- лица, которые находятся в стране транзитом в пунктах пересечения границы в аэропортах;

- люди, приезжающие в Россию на лечение (с предъявлением необходимых документов, оформленных в РФ);

- лица, намеревающиеся въехать в Россию только один раз в течение ограниченного периода времени с целью ухода за супругом, родителями, детьми, усыновителями, приемными родителями (с представлением подтверждающих документов о родстве и здоровье).

Италия

В Италии 14 октября вступили в силу новые правила въезда для иностранцев.

В страну запрещен въезд для тех, кто прибывает из стран “красной зоны” (Молдова в их числе). Пограничники также проверяют, был ли человек в стране с высокой заболеваемостью в течение последних 14-и дней.

Исключение составляют граждане, у которых есть вид на жительство в стране (Permesso di soggiorno), полученное до 9 июля 2020 года, и их семьи. Также допускаются и граждане Молдовы, которые приехали в Италию на лечение или учебу.

Однако люди с видом на жительство в Италии должны на въезде в страну предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Все, кто прибыл из стран с высоким эпидемиологическим риском, также обязаны сообщить о своем визите территориальному санитарному органу Италии и 14 дней находиться на карантине.

Для обеспечения безопасности граждан Республики Молдова за границей, помимо данных для связи с дипломатическими представительств и консульскими учреждениями, Министерство иностранных дел и европейской интеграции открыло “горячую линию” по телефону 0 80 090 990 (бесплатно из любого населенного пункта Республики Молдова) или +373 22 788 722 (звонки из-за границы).

Операторы работают с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00. Также можно обратиться по электронной почте call.center@mfa.gov.md или на соответствующих официальных страницах в социальных сетях.