Игорь Боцан: Лучшим решением было бы голосование в течение двух дней

Даже если отложить президентские выборы, пандемическая ситуация вряд ли улучшилась бы, потому что государственные структуры не функционируют на желаемом уровне. Вот почему лучше провести эти выборы, несмотря на риски. Большая проблема заключается в том, что пандемический фактор может повлиять на результаты выборов. Об этом заявил постоянный эксперт проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” Игорь Боцан в ходе публичных дебатов: „Выборы и пандемия: необходимость, риски, сценарии, решения”, организованные Информационным агентством IPN.

В то же время эксперт убежден, что лучшим решением было бы голосование в течение двух дней, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

По словам Игоря Боцана, неизвестно, какой будет явка на выборах, но статистика показывает, что 40% граждан, которые не верят в COVID-19, вероятно, будут присутствовать на выборах, но у них разный профиль и политические предпочтения. „Люди, которые являются наиболее активными избирателями, те, кто старше 40 лет, также наиболее подвержены заражению и смертям. К ним, в случае заражения, отношение будет самым безучастным. Поэтому риск пандемического воздействия на результаты выборов очень велик, и отсюда могут появиться предположения, что те, кто организовал выборы, не сделали этого правильно. Было бы хорошо при пандемическом факторе организовать два дня голосования”, - сказал он.

Игорь Боцан убежден, что упущение властей связано с тем, что не было принято во внимание предложение организовать выборы в течение двух дней, чтобы пандемический фактор не повлиял на право голоса, а также на результаты выборов.

По его словам, голосование по электронной почте или по почте было бы возможным, но эти решения остаются на протяжении многих лет на уровне обсуждения. Такие изменения вносятся в парламент, большинство депутатов должны поддержать такие изменения.

По мнению эксперта, власти должны очень хорошо подумать относительно второго тура, потому что, если вырастет количество заболевших, то вина ляжет на них, и это повлияет на результаты выборов, которые, в свою очередь, приведут к различным интерпретациям.

Санитарная ситуация может ухудшиться после выборов, потому что через избирательные участки могут пройти инфицированные люди, считает Игорь Боцан. Кроме того, все будут голосовать одной и той же печатью. Опасность также связана с большим наплывом людей.

„Граждане должны понимать, что выборы 1 ноября состоятся в очень особых условиях. Те, кто не боится COVID-19, должны прийти на выборы, но должны позаботиться о тех, кто боится вируса, а те, кто боится COVID-19, должны сделать выбор: либо они ставят на первый план свое здоровье, а на второй план общественные дела, либо преодолевают этот страх и приходят голосовать, но до тех пор они должны попросить власти как можно лучше организовать процесс голосования”, - добавил Игорь Боцан.