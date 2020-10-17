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Политика
Тудор Делиу отверг предложение Майи Санду
17.10.2020

Кандидат ЛДПМ на президентских выборах Тудор Делиу, утверждает, что не подпишет никаких соглашений с другими кандидатами, чтобы предотвратить фальсификации выборов 1 ноября, сообщает cenzura.md.

«Мы не будем принимать и подписывать никакие письма.  Мы не та партия, которая требует возврата долга, как другие. Парламентские партии имеют представителей на всех избирательных участках и могут обеспечить безопасность голосования», – сказал Делиу.

Заявление кандидата последовало после того, как лидер PAS Майя Санду в интервью «Свободной Европе» призвала всех кандидатов, кроме Игоря Додона, совместно определить стратегию предотвращения фальсификаций на выборах 1 ноября.

«Мы также пригласили их в письме сесть и обсудить нашу общую стратегию недопущения этого мошенничества. Думаю, это лучший подход. Мы должны сигнализировать об абсолютно всех опасностях», – сказала Майя Санду и выразила надежду, что другие кандидаты откликнутся на инициативу.

Кандидат от движения UNIREA Дорин Киртоакэ также был заинтересован в такой стратегии. Он сказал во время предвыборных дебатов канале на Pro TV, что фальсификация – это самая большая проблема президентских выборов. Кроме того, он сказал, что намерен встретиться с кандидатами от проевропейских партий, чтобы создать механизм отправки наблюдателей на все избирательные участки.


 
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