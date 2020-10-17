Молдова лучше некоторых европейских стран подготовлена к электронному голосованию, и фальсификации выборов в нашей стране были бы невозможны - заявление принадлежит председателю ДПМ Павлу Филипу.

Он ссылается на то, что международные наблюдатели вряд ли обнаружат отклонения, которые повлияли бы на результат голосования.

При этом Филип сослался на заявления кандидатов, отметив, что это может быть только предвыборный месседж. В то же время он сказал, что "мертвые души" не могут голосовать.

«С практической точки зрения, как бывший министр информационных технологий, я могу сказать вам, что Республика Молдова с электронной точки зрения подготовлена лучше, чем некоторые европейские страны. Это невозможно, когда речь идет о мертвых душах и так далее. Кстати, мы готовы перейти к электронному голосованию, но не у всех есть эта электронная подпись. Это электронный регистр, и если вы где-то проголосовали, за вас никто не проголосует», - заявил демократ.

Филип повторил, что каждый раз на выборах говорили о фальсификации. Он считает, что когда дело доходит до таких обвинений, необходимо привести аргументы и снять проблему.

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