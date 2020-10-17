Молдова, Приднестровье и Украина присоединятся к системе панъевропейских транспортных коридоров.

В 2017 году Украина предложила построить «GО Highway» – четырехполосную транспортную автомагистраль, которая свяжет два порта – Одессу и польский Гданьск. По проекту длина транспортного пути составит 1746 километров, а стоимость составит около $3 млрд.

По замыслу авторов проекта, это позволит существенно ускорить и удешевить перевозку грузов между портами Балтийского и Черного морей. В Европе проектом заинтересовались. В результате европейский инвестиционный банк вложил уже около 400 млн евро в финансировании проекта GO Highway. В рамках нового проекта уже начато приведение в порядок тех дорог, которые существуют, и проектирование трассы Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора Гданьск-Одесса.

А на прошлой неделе посол США в Румынии Адриан Цукерман заявил о том, что США готово инвестировать 8-миллиардов, в том числе в строительство дороги которая соединит польский порт Гданьск на Балтийском море и румынскую Констанцу на Черном море. Вероятно, речь идет об анонсированной еще четыре года назад в ходе саммита Инициативы Трех морей автотрассы Via Carpathia, которая будет начинаться от литовской Клайпеды и идти на юг до греческих Салоник. Параллельно автодороге планируют проложить и железнодорожный коридор.

Как стало известно, экономические эксперты ЕС предложили объединить эти проекты в единую систему. В результате появилась идея автобан и железную дорогу построить по следующему маршруту: Констанца, Кишинев, Тирасполь Одесса. Ну, а далее по уже существующему проекту.

По оценкам экспертов реализация данного проекта серьезно повысит социально-экономическое развитии стран, участвующих в нем.

Частично данный проект пока существует лишь в идеях. Но, судя по заинтересованности США, он вскоре может обрести вполне реальные очертания. Ведь кроме социально-экономических он позволит решить и ряд политических проблем. К примеру, серьезно привязать Приднестровье к системе ЕС. Да и миротворцы в случае начала функционирования магистрали уже будут не нужны.

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