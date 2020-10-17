Дорин Киртоакэ обещает пенсии в 500 евро

Кандидат от блока «Unirea» Дорин Киртоакэ опубликовал в социальной сети сообщение, посвященное размерам пенсий в Республике Молдова, сообщает cenzura.md.

В этом сообщении Киртоакэ приводит размеры пенсий, которые получают в Молдове: «Минимальная пенсия, для граждан, которые ничего не заплатили за пенсионный фонд, примерно 160 евро.

Для граждан, отработавших 35 лет, пенсия достигает 300 евро. Пособие для компаньона по инвалидности первой степени инвалидности 200 евро.

Стоимость среднемесячной пенсии 280 евро.

В РМ минимальная пенсия по выходу на пенсию составляет 1.131 леев, около 50 евро, а в прошлом году минимальный срок существования пенсионера составлял 1.726 леев».

При этом лидер унионистского движения высказывает мнение, что единственным способом помочь пенсионерам является объединение с Румынией и призывает проголосовать 1 ноября за это: Unirea – это не просто материальные блага, а безопасность сегодняшнего дня и доверие к завтрашнему дню. 1 ноября голосуем за Unirea!».

«Пенсии UNIREA 200-500 Euro», – заявляет Дорин Киртоакэ".