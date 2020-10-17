Ренато Усатый сделал прогноз, что в парламенте Молдовы сформируется новая правящая коалиция

Мэр Бельц Ренато Усатый сделал прогноз, что на следующей неделе в парламенте Молдовы сформируется новая правящая коалиция в составе социалистов, партии "ШОР" и депутатов, вышедших из группа Pro Moldova.

Всего новое большинство аккумулирует 53-54 депутата из 101, кинув ДПМ.

В целом, допускаем, что так оно и есть. Не зря же сняли уголовное преследование с Марины Таубер и иных приближенных экс-мэра Оргеева. Другое дело, что даже эта коалиция - страховочная на случай, если президентские выборы развернутся не так, как хочется текущему главнокомандующему президентурой.

Игорь Додон вполне недвусмысленно считает, что заслуживает самодержавия больше, чем было у Владимира Воронина и Влада Плахотнюка вместе взятых. И чтобы заполучить столько власти Додон готов торговать хоть совестью, хоть другим местом.

Что из всего этого получится увидим. В любом случае, все уже знают, что у любого правителя власти не может быть больше, чем ему отмерит вице-король Индии.....

@Telegram GK