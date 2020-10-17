Анатолий Чуботару восстановлен в должности директора Республиканской больницы

Директором Республиканской клинической больницы вновь станет Анатолий Чуботару. Такое решение приняла Коллегия по гражданским и административным делам Высшей судебной палаты.

Судьи отменили решение Апелляционной палаты Кишинева от 28 марта, которое оставило в силе решение комиссии по ЧС об увольнении Чуботару с должности. Теперь он может вернуться к выполнению своих обязанностей, передает tv8.md

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В марте 2020 года Анатолия Чуботару освободили от должности главы Республиканской клинической больницы. Министерство здравоохранения сообщило, что директор не проинформировал о подозрении на коронавирус у 4 врачей. Позднее уволенный главврач рассказал, что пытался как можно скорее протестировать медработников на коронавирус, так как они находились в группе риска, контактируя с больными. Чуботару пытался опротестовать решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о его увольнении с должности.