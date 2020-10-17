Выйдет сухим из воды: столичный суд закрыл уголовные дела Григория Карамалака (ВИДЕО)

Избежит наказания за совершенные в 90-ые годы преступления. Речь идет о воре в законе Григорие Карамалаке, известного по прозвищу "Болгар". Его обвиняли в бандитизме, вымогательстве, трех попытках покушения на убийство и шантаже. Однако, как пишет deschide.md, суд сектора Чеканы постановил закрыть эти дела.

Портал опубликовал вердикт инстанции, вынесенный еще 11 августа. На основании этого решения прокурор Александр Караман из Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам распорядился прекратить расследование в отношении Карамалака по 16 выдвинутым против него обвинениям.

Deschide.md также пишет, что суд постановил отменить ордер на арест Болгара. По данным портала, расследование в его отношении в Молдове велось по тому же делу, что в 2015 году открыл и Следственный комитет России. Случилось это через полтора года после передачи документов в Москву.

В то же время, в суде уточнили, что на имя Карамалака были выданы еще два ордера на арест по двум другим делам - одно за 2001 год, другое - за 2017-ый. Второе открыто за покушение на убийство бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка. Однако и эти уголовные дела закроют, первое за истечением срока давности, а второе - за недостаточностью улик.

Deschide.md отмечает, что 10 лет назад Григорий Карамалак бежал в Россию, где получил гражданство этой страны.