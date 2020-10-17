Мед неизбежно подорожает - сбор этого года в три раза меньше, чем прошлогодний

Печальные последствия засухи. Засуха сказалась буквально на всем сельском хозяйстве Молдовы - и даже на урожае меда. Он будет в этом году в три раза меньше, нежели еще год тому назад. Именно такую оценку дали результатам своего труда люди, вышедшие на ярмарку в центр города. Она, напомним, приурочена к Дню города и продлится до конца недели.

Так что ожидать, что традиционно не самый дешевый продукт (мед) подешевеет, не стоит - скорее, он станет дороже, и это почувствует каждый любитель сладкого.

Автор: Михаил Генчу