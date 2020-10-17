Почему русский язык уходит из Молдовы.

Кандидат в Президенты Молдовы Игорь Додон заявил, что в Молдове русский язык должен иметь особый статус. Более того, его нужно вернуть в школьную программу для обязательного изучения.

Почему же русский язык в Молдове сегодня на вторых, а то и на третьих ролях?

Михаил АХРЕМЦЕВ, руководитель общественной организации “Заря” (За русский язык) считает, что «много красивого рассказывали все подряд после того, как в 2018 году признали Закон о языке устаревшим. Но по факту его ликвидировали. В 2014 году - из образования, а в 2018 отовсюду. Это ненормально, но факт. И свело на нет все попытки воздействовать через законодательство. Некуда жаловаться - в Совете по дискриминации лишь пожимают плечами.

Агентство по межэтническим отношениям с тех пор, как утратило хоть какие-либо функции в сфере формирования языковой политики в стране и стало «бесполномочным» - вообще не никак не реагирует. Ну, а русские общины, советы и иже с ними - предпочитают заниматься культурой, песнями и танцами, и не затрагивать по-настоящему серьезных проблем. «Ведь это же - политика, а мы не хотим ею заниматься», - говорят они. Так и живем».

Есть и еще она проблема. За последние десять лет в Румынии, ЕС и США получили образование более ста тысяч молодых людей из Молдовы. За этот же период в России получили образование не более десяти тысяч человек. Удивляться этому не стоит. Получить грант для образования на Западе намного проще, чем в России. Да и сумма его зачастую покрывает не только образование, но и проживание. А в России студентам приходится жить за свой счет. В результате падает востребованность русского языка. Даже русскоязычные школьники стараются очередь учить румынский, английский, немецкий языки. Вот и результат.

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