В воскресенье в Молдове будет прохладно, возможен небольшой дождь

На Молдову движется антициклон с Севера.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 18 октября, похолодает на всей территории республики. Возможны кратковременные дожди и усиление ветра до 11 м/с. В связи с ожидаемыми заморозками объявлен желтый код метеоопасности, который будет действовать 19 и 20 октября.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, но уже в понедельник можно ожидать его повышения. Геомагнитный фон остается спокойным.

В северных районах республики ночью похолодает до +4…+7 градусов Цельсия. Днем также будет не жарко – от +12 до +15 градусов тепла. День будет в основном пасмурным, после полудня возможен небольшой дождь и усиление ветра до 11 м/с.

В центральной части страны и Кишиневе в ночное время суток термометры покажут от +5 до +8 градусов, днем – от +13 до +16 градусов Цельсия. Ночью возможен небольшой дождь, днем прояснится, но будет облачно и ветрено.

На юге Молдовы ночью ожидается от +6 до +9 градусов по Цельсию. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +14…+17 градусов тепла. К вечеру небо затянут облака, но осадки маловероятны.

В последующие сутки на всей территории республики сохранится прохладная погода, ночью возможны заморозки. Осадков не ожидается.