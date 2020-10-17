Установлены специальные правила продажи товаров и услуг со скидкой

В Молдове установили специальные правила продажи товаров и услуг со скидкой. Соответствующие поправки в Закон о внутренней торговле одобрило правительство, сообщает InfoMarket.

В частности, в документе появится отдельный раздел, разработанный для того, чтобы избежать практику нелояльного подхода при объявлении скидок или ликвидации запасов различных продовольственных и непродовольственных товаров.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, нередко объявленные на витринах магазинов скидки не соответствуют действительности, а цены при скидках не меняются или снижаются незначительно по отношению к базовой цене. При этом из рекламных сообщений непонятно, каковы запасы продукции и какой ассортимент предлагается к продаже со скидкой.

Авторы поправок считают, что скидки остаются способом привлечения потребителей в магазины, где применяются «техники убеждения» для совершения покупки.

Новые правила касаются методов продажи товаров по сниженным ценам, они сгруппированы по нескольким категориям, в каждой из которых представлены отдельные требования: ликвидационные продажи, реализация остатков, продажи магазинов при фабриках/заводах, промо-продажи.

Также описаны требования к информированию потребителей – правила рекламирования и размещения сообщений о скидочных ценах. Например, в рекламном сообщении (за рядом исключений) должна аргументироваться причина скидки и указываться точная сумма, на которую снижается стоимость товара/услуги.

Все бухгалтерские документы, которые подтверждают первоначальную и скидочную цены, должны храниться в течение 3-х лет и при необходимости, представляться контролирующим органам.

Все объявления о скидках, не соответствующие правилам, будут считаться некорректной коммерческой практикой и будут наказываться согласно законодательству.

Товары с истекающим сроком годности, которые предлагаются к продаже со скидкой, должны быть размещены на отдельных полках и специально обозначены.