Не можете проголосовать? Тогда мы идем к вам

Процедура голосования упрощена, но лишь для определенных категорий граждан.

Граждане Молдовы, которые по различным причинам, в частности из-за проблем со здоровьем, не смогут прийти на избирательные участки в день президентских выборов, смогут воспользоваться переносным ящиком для голосования.

Граждане, желающие воспользоваться подобным нововведением, должны подать соответствующий запрос в период с 17 по 31 октября в избирательное бюро. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Лица, которые не могут подать заявку самостоятельно, имеют право сделать это через члена своей семьи или обратиться за помощью к социальному работнику.

Запросы на голосование на месте от слабовидящих могут подаваться, в том числе, и устно.

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Автор: Михаил Генчу