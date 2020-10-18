1060 переболевших COVID-19 пожертвовали реконвалесцентную плазму

1060 человек, переболевших COVID-19, пожертвовали реконвалесцентную плазму в течение последних шести месяцев, обеспечив 3 612 доз плазмы, которые были распределены в медицинские учреждения, где лечатся пациенты с тяжелыми и чрезвычайно тяжелыми формами COVID-19. В этом контексте министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обращается с призывом к тем, кто вылечился от COVID-19, поддержать пациентов в тяжелом состоянии путем донорства реконвалесцентной плазмы, содержащей антитела к новому типу коронавируса.

Согласно пресс-релизу МЗТСЗ, цитируемому IPN, чтобы помочь спасти жизни, лица, вылеченные от COVID-19, могут заключать при выписке соглашение о донорстве с национальным центром переливания крови.

Донорство реконвалесцентной плазмы проводится через две недели после выписки у лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые вылечились от COVID-19, и у которых нет хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и легочные заболевания, заболевания печени и почек.

Люди могут пожертвовать плазму как в национальном центре переливания крови, который имеет подразделения в Бельцах, Кагуле и Кишиневе, так и в других донорских центрах. Чтобы иметь возможность пожертвовать кровь, люди должны представить копию справки от семейного врача или из больницы, которая подтверждает успешное завершение лечения от COVID-19.