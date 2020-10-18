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Общество
Выбрана кандидатура нового директора национального центра кинематографии
18.10.2020

Национальный центр кинематографии, находящийся в ведении министерства просвещения, культуры и исследований, возглавит новый директор, избранный на конкурсной основе. Министерство определило победителем конкурса кинопродюсера Валентину Юсупходжаеву, - передаёт IPN.

В соответствии с положением об организации и функционировании государственного учреждения „Национальный центр кинематографии” директор учреждения назначается правительством по предложению министерства образования, культуры и исследований.

Валентина Юсупходжаева работала редактором на RadioMoldova, позднее занимала должности дистрибьютора, помощника режиссёра, литературного секретаря в ProfilmCompany, а также продюсера в BrioFilm.

Продюсер была в числе работников кино, которые в 2017 году заявили, что национальный центр кинематографии компрометирует молдавский кинематограф внутри страны и за её пределами, а тогдашний директор учреждения Валериу Жереги преследует работников кино, не разделяющих его взгляды.

Национальный центр кинематографии Республики Молдова является государственным учреждением, уполномоченным проводить государственную политику в области кино.


 
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