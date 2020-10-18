Александр Слусарь, вновь подбил жителей села Хаджимус протестовать против открытия избирательных участков...

Вице-спикер молдавского парламента Александр Слусарь, депутат от партии "Достоинство и правда", вновь подбил жителей села Хаджимус протестовать против открытия избирательных участков для жителей Приднестровья на президентских выборах.

Интересно, депутат объяснил жителям, что подобное - уголовное преступление? А депутату кто-то объяснил, что это не только уголовка с его стороны, но и явный подрыв процесса реинтеграции?

Депутату, похоже, кто-то всё-таки объяснил, потому что свои действия Слусарь завернул в обёртку заботы о нераспространении коронавируса.

Вместе с селом Хаджимус еще два населенных пункта объявили, что не хотят открывать участки для живущих в Приднестровье. Которые полноценные граждане Молдовы, но, конечно, в прекрасной евроориентированной Молдове будущего для таких граждан будут прекрасные евроориентированные концлагеря, а Слусарь будет в одном из них комендантом.

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