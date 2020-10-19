ЧП в небе над Кишиневом - на борту самолета произошла разгерметизация, потребовалась срочная посадка

Летчики долго вырабатывали топливо. Чрезвычайное происшествие на борту самолета, вылетавшего из Кишинева в египетский Шарм-эль Шейх. По неизвестным пока что причинам на борту борта компании FlyOne сразу же после взлета произошла разгерметизация, что вынудило летчиков вернуться в аэропорт.

Однако садиться с полными баками самолету нельзя, это крайне опасно, и потому пилотам пришлось активно маневрировать на небольшой высоте в течение полутора часов, вырабатывая топливо. Но, к счастью, в итоге профессиональным летчикам удалось посадить машину без происшествии.

Михаил ГЕНЧУ