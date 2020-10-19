Владимир Чеботарь обещает новое парламентское большинство с Pro Moldova

Попытка номер 2.

Судя по всему, у молдавской оппозиции назрел очередной план смены власти путем переформатирования парламентского большинства - за всего лишь несколько недель до того, как правительству Кику исполнится год. О том, что созрел новый план, сообщил депутат Владимир Чеботарь, появившийся в качестве гостя в эфире одной из телепередач. Он заверил ведущую, что уже созрел план создания нового большинства:

- Новое большинство, конечно, будет. С Pro-Moldova. Но мы не будем создавать коалицию с Игорем Додоном. Об этом мы поговорим, когда наступит время, а пока преждевременно. Новое большинство будет лучше, чем сейчас, оно будет работать для народа, - заверил Чеботарь, который также подтвердил и то, что общался с Владом Плахотнюком:

- Я виделся, когда – не скажу. Депутаты Pro-Moldova вылетали в Стамбул. Тогда мы не виделись с г-ном Плахотнюком. Я свободный человек и имею право видеться, с кем хочу, - после чего прозвучал вопрос, почему Чеботарь не сообщил органам о том, где находится разыскиваемый в Молдове человек. Впрочем, один из ближайших соратников Плахотнюка нашелся чем ответить:

- Меня никто не спросил. Спросят – скажу.

Наконец, по словам Чеботаря, Плахотнюк не собирается возвращаться в Молдову и уж тем более не руководит втихаря Pro Molvova, как, якобы, кажется некоторым:

- Это абсолютно не так, по крайней мере в отношении меня и коллег, с которыми я общаюсь. Я вас уверяю, что в Pro-Moldova никто извне никому не может давать никакие указания, - заверил Чеботарь.

Михаил ГЕНЧУ