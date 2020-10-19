Звонят с незнакомых номеров и тут же сбрасывают: в чем смысл мошенничества

Эксперт объяснил, как защититься от телефонного спама.

Назойливые звонки с неизвестных номеров раздражают многих. Кто-то пытается бороться с таким видом спама блокировкой, кто-то попросту перестал брать трубки на незнакомые телефоны, а кто-то устраивает увлекательный аттракцион, пытаясь разыграть тех, кто находится на другом конце трубки и, что нередко, в местах не столь отдаленных.

Работает ли это? И зачем вообще нам звонят и сбрасывают, или банально молчат в трубку?

По просьбе «Комсомольской правды» на эти вопросы ответил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

- Зачем звонят и сбрасывают?

- Таким образом, происходит прозвон активности номеров. Это автоматизированная система с набором алгоритмов, когда робот создает набор цифр и набирает номер. Если вы подняли трубку и что-то сказали, ваш номер будет внесен в базу как «живой» номер с живым человеком. И после этого вам будут звонить с большей силой и уже не молчать на том конце трубки, а предлагать товары, услуги и прочее. Если номер «слили» в базу, вам звонит не робот, а живой человек.

- Правда ли, что если перезвонить, то есть два варианта? Первый: на другом конце провода сразу начнут что-то рекламировать. Второй: за такой звонок спишутся деньги.

- Не нужно из любопытства перезванивать на эти номера. Возможны оба варианта. Насчет второго нужно знать, что платные номера либо начинаются с «8-800-», либо же это короткие номера. Если же обыкновенный номер подключен к платным услугам, человека перед началом разговора всегда предупреждают об этом: «Данная линия платная, стоит столько-то...». Без предупреждения списать деньги за звонок на обыкновенный длинный номер не могут.

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

- Поможет ли занесение подозрительных номеров в черные списки?

- Можно пользоваться специальными сервисами, приложениями-определителями спама, которые бывают платными или бесплатными. Но в любых автоматизированных схемах номера не используются по несколько раз. Один раз использовали, выкинули. Так что заносить их в «черный список» бесполезно.

- И каков правильный алгоритм действий?

- В случае, если не ждете звонка, не брать трубку с незнакомых номеров. Если же взяли, рекомендую первым ничего не говорить. Поднять трубку и молчать. Если вы ничего не скажете, номер не будет идентифицирован как «живой». Это избавит вас от части «живых» звонков.

- А засудить спамеров нельзя?

- Продавец использует все доступные способы, чтобы продать товар. Если кто-то говорит о нарушении закона, почему тогда у нас нет судебных дел? Где посадки? У нас презумпция невиновности, пойди докажи. Поэтому бороться с такими звонками все равно, что бороться с дождем.

- Еще один вариант: звонят с незнакомого номера и молчат?

- Работает такая же схема. Либо не берите трубку, либо молчите в ответ. Еще существует расхожая версия, что таким образом пытаются записать ваш голос для того, чтобы позже использовать его в качестве биометрической идентификации при звонке в банк. Здесь я могу лишь сказать, что нынешняя биометрическая система очень несовершенна. Если есть возможность не подключаться к ней, то не делайте этого. Никто не должен получить доступ к вашим деньгам по голосу.

- Имеет ли значение, как вы отвечаете на такие звонки. Может быть вместо «да» нужно говорить «алло» или «слушаю»?

- … или «вечер в хату!». Еще раз повторю: если у вас прямо зудит брать звонки с незнакомых номеров, то лучше просто молчите.

- Но может быть, я боюсь пропустить полезный звонок, например, из банка?

- Если человек ждет звонок из банка, к примеру, об одобрении кредита, то даже, если не взять трубку, банк все равно передаст информацию, например, прислав смс. Звонки для банка самый дешевый способ связи, поэтому в первую очередь они звонят. А смс стоит денег.

Если по картам подозрительная активность, то даже если банк не дозвонится, он заблокирует счета, чтобы с них не увели деньги. Поэтому не надо бояться пропустить какой-то звонок из банка.

Нина ЦВЕТКОВА