Санду об отношениях Молдовы и России: Есть вопросы, которые необходимо решить

Кандидат в президенты Майя Санду заявила, что в России надо говорить об условиях пенсионного и социального обеспечения наших граждан, которые там работали и работают.

Нужно решать вопросы экспорта и продолжить переговоры о необходимости вывоза боеприпасов и войск из приднестровского региона. Об этом заявила лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) в передаче «Пятница с Анатолием Голя», сообщает enews.md

"Вы антироссийский кандидат, как вы будете строить внешнюю политику, только с Европой и США или по-другому?", - спросил Голя.

«Я буду работать, чтобы улучшить отношения со всеми партнерами, со всеми странами и международными организациями. Я буду исходить из интересов наших сограждан. И в отношении Румынии, и Киева, и с Россией. Есть многие вещи, которые нужно скорректировать, улучшить. Например, с Киевом и Бухарестом, потому что у Игоря Додона не было вообще никаких отношений», - отметила Санду.

Лидер PAS сказала, что есть достаточно серьезная повестка с РФ.

«Мы должны поговорить об условиях пенсионного и социального обеспечения наших граждан, которые там работали и работают. На встречах люди меня об этом спрашивают. Нужно решать вопросы экспорта в Россию. Нам нужно продолжить разговор о вывозе боеприпасов и войск. Нужно искать решения, которые будут основываться на интересах наших людей, а не персональных интересов, как это происходит сегодня», - ответила Санду.

"В 2021 истекает срок действия базового политического договора, который был подписан в 2001 году на 10 лет и был продлен еще на 10. Будете продлевать или заключать новый договор?", - спросил ведущий программы.

«Надо будет работать и решать», - ответила Санду.

"Какое будет заложено партнерство в этом договоре?", - поинтересовался Голя.

«Это должно быть выгодно гражданам нашей страны. Каждое государство должно работать на интересы своих граждан. И я буду так работать», - отметила лидер PAS.

На вопрос будет ли совершать Майя Санду визит в Россию, кандидат в президенты ответила утвердительно.