19 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Санду об отношениях Молдовы и России: Есть вопросы, которые необходимо решить
19.10.2020

Кандидат в президенты Майя Санду заявила, что в России надо говорить об условиях пенсионного и социального обеспечения наших граждан, которые там работали и работают.

Нужно решать вопросы экспорта и продолжить переговоры о необходимости вывоза боеприпасов и войск из приднестровского региона. Об этом заявила лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) в передаче «Пятница с Анатолием Голя», сообщает enews.md

"Вы антироссийский кандидат, как вы будете строить внешнюю политику, только с Европой и США или по-другому?", - спросил Голя.

«Я буду работать, чтобы улучшить отношения со всеми партнерами, со всеми странами и международными организациями. Я буду исходить из интересов наших сограждан. И в отношении Румынии, и Киева, и с Россией. Есть многие вещи, которые нужно скорректировать, улучшить. Например, с Киевом и Бухарестом, потому что у Игоря Додона не было вообще никаких отношений», - отметила Санду. 

Лидер PAS сказала, что есть достаточно серьезная повестка с РФ. 

«Мы должны поговорить об условиях пенсионного и социального обеспечения наших граждан, которые там работали и работают. На встречах люди меня об этом спрашивают. Нужно решать вопросы экспорта в Россию. Нам нужно продолжить разговор о вывозе боеприпасов и войск. Нужно искать решения, которые будут основываться на интересах наших людей, а не персональных интересов, как это происходит сегодня», - ответила Санду.

"В 2021 истекает срок действия базового политического договора, который был подписан в 2001 году на 10 лет и был продлен еще на 10. Будете продлевать или заключать новый договор?", - спросил ведущий программы.

«Надо будет работать и решать», - ответила Санду.

"Какое будет заложено партнерство в этом договоре?", - поинтересовался Голя.

«Это должно быть выгодно гражданам нашей страны. Каждое государство должно работать на интересы своих граждан. И я буду так работать», - отметила лидер PAS.

На вопрос будет ли совершать Майя Санду визит в Россию, кандидат в президенты ответила утвердительно.


 
Количество просмотров:
99
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.